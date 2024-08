Morata-Campello: fine anche per la coppia che sui social appariva perfetta

E così anche la storia tra Alvaro Morata e la moglie Alice Campello è giunta al termine. Dopo 8 anni di amore e 4 figli il calciatore spagnolo – capitano della Nazionale e neoacquisto del Milan – e l’influencer italiana da quasi 4 milioni di followers su Instagram hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram la fine del loro matrimonio, tenendo a precisare che la causa non sarebbe imputabile a un terzo incomodo. Nessun tradimento dunque ma solo una serie di incomprensioni, che sommate tra loro hanno fatto scoppiare il bubbone e spinto i due a dire basta.

La notizia ha lasciato di stucco molti dei loro seguaci perché la coppia, fino a poco fa, appariva affiatata e più innamorata che mai.

Continua la sequela di vip che, sui social, si mostrano come l’emblema della perfezione e poi, invece, tra le mura di casa nascondono un’altra verità (la Campello, fra l’altro, è anche amica di Chiara Ferragni con cui ora condivide il destino di mamma separata).

Sulla bacheca della modella veneta, solo una decina di post fa, salta subito all’occhio una gallery di foto dove i due si mostrano sorridenti, in barca, nel corso dell’ennesima vacanza insieme: c’è lui che tiene in braccio lei mentre sotto campeggia la scritta “love of my life”. Per una che in totale ha pubblicato 3643 post e non manca mai di condividere ogni singolo istante della sua vita e quella dei figli (e che anche su questo ha costruito una discreta fortuna), scorrere indietro di dieci post è un po’ come dire “ieri”. Ragion per cui il loro annuncio intristisce chi seguiva le loro vicissitudini con affezione e vedeva in loro i nuovi Beckham mentre dà ulteriori conferme a chi ha capito che una cosa è ciò che viene mostrato sui social, altra cosa è la verità. Il problema è che in molti in quelle foto e racconti continuano a vederci l’univa vera realtà possibile.