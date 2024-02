Un anno fa, a marzo 2023, “Navalny” di Daniel Roher vinceva l’Oscar® come Miglior Documentario

Torna al cinema “Navalny” di Daniel Roher. Un anno fa, a marzo 2023, vinceva l’Oscar come Miglior Documentario. Il film segue, con il ritmo appassionante di un thriller, il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, avvocato, attivista, politico, fondatore del partito Russia del Futuro e della Fondazione Anti-corruzione, strenuo oppositore di Vladimir Putin: Alexei Navalny è la dimostrazione che non si possono uccidere le idee.

Una testimonianza che è un potente e autentico resoconto dell’attivismo portato avanti lungo la sua vita, offrendo un’approfondita analisi degli eventi seguenti all’agosto 2020, quando improvvisamente si ammalò durante un volo da Tomsk a Mosca. Dopo un atterraggio di emergenza a Omsk, Navalny fu ricoverato in ospedale, entrando in coma. Il suo trasferimento urgente a Berlino rivelò ulteriori prove di avvelenamento.

“Quando abbiamo deciso di distribuire in Italia Navalny – spiega dalla Berlinale Andrea Romeo, fondatore e direttore editoriale di I Wonder Pictures – sapevamo di lavorare su una storia molto attuale e che per la stessa volontà del protagonista sarebbe finita come inizia, cioè con il suo omicidio. Il film è una grande opportunità per capire qualcosa di più di quanto da trent’anni sta succedendo in Russia. Il documentario – prosegue Romeo – è anche un oggetto cinematografico originalissimo, e credo che l’Oscar per vinto l’anno scorso celebri adeguatamente un’opera cinematograficamente unica e importante”.

Navalny di Daniel Roher è disponibile anche in streaming su IWONDERFULL Prime Video Channel e su iwonderfull.it.

di Federico Arduini