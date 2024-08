“Nessun Dorma” per la Palestina al Circolo Magnolia il 9 settembre

Il 9 settembre il Circolo Magnolia di Milano ospiterà “Nessun Dorma”, un concerto di beneficenza per raccogliere fondi a favore dell’emergenza umanitaria in Palestina

Il 9 settembre, il Circolo Magnolia di Milano ospiterà “Nessun Dorma”, un concerto di beneficenza per raccogliere fondi a favore dell’emergenza umanitaria in Palestina. L’evento, che ha registrato il tutto esaurito in poche ore, riunirà sullo stesso palco artisti di generi e background diversi, con l’obiettivo comune di offrire supporto medico e umanitario alla popolazione palestinese.

I proventi dei biglietti, del bar e del ristorante, del mercatino e delle donazioni online saranno devoluti, al netto delle spese, a tre organizzazioni che operano in Gaza: Medici Senza Frontiere, Medical Aid for Palestinians e Palestinian Red Crescent Society.

“Nessun Dorma” sarà un evento maratona con una serie di concerti senza interruzioni, ciascuno della durata di 10-15 minuti, e vedrà la partecipazione di alcuni tra i più amati e talentuosi artisti italiani.

Ecco la line up in ordine alfabetico:

Chadia Rodriguez – Coez – Cosmo (dj set) – Dente – Ditonellapiaga – Francesca Michielin – Laila Al Habash – Mannarino – i Ministri – Populous (dj set) – Queen of Saba – Vasco Brondi – Venerus – Willie Peyote.

Durante l’evento, negli spazi del Circolo Magnolia saranno presenti anche bancarelle di artisti, illustratori, fotografi e graphic designer, che venderanno le proprie opere contribuendo alla raccolta di fondi. Inoltre, il team di “Cuochi ma buoni” preparerà un menù speciale, il cui ricavato sarà aggiunto alla somma devoluta in beneficenza.