Nick Mason e i segreti dei Pink Floyd

Sono le 21.05 quando le luci del Teatro Arcimboldi di Milano si spengono per lasciare spazio alla musica di Nick Mason e dei suoi Saucerful Of Secrets. Due ore circa che sono un viaggio alle origini dei Pink Floyd, all’epopea della psichedelia e all’avvento del progressive rock. Fra ricordi e sagaci battute, Mason si fa maestro di cerimonie, accompagnando il pubblico nella riscoperta delle gemme di quegli anni d’oro. E non dimentica mai chi ha dato il via alla leggenda della band: Syd Barrett, presente nei ricordi, nelle foto su schermo e nella voce sul palco.



C’è anche il tempo per una finta telefonata a Roger Waters, prima di “Set the Control for the Heart of the Sun”, per chiedergli scherzosamente il permesso di suonare il ‘suo’ gong: «Ho passato anni a vedere Roger suonarlo, finalmente stasera è la mia sera».



Dai suoni fino agli immancabili giochi di luci di psichedelica matrice, è tutto al posto giusto, con una band affiatatissima che si diverte come fosse il primo concerto. Fra i membri c’è anche Guy Pratt al basso, a tutti gli effetti Pink Floyd acquisito fin dagli anni Ottanta: Nick ha sottolineato come, con quello di giovedì sera, i due abbiano diviso la bellezza di 511 palchi. Alle prime note di “Echoes” il teatro è letteralmente ‘venuto giù’. A chi continua a dire che oggi i Pink Floyd siano solo Waters e Gilmour (tra litigi, frecciate e gare) la musica risponde che c’è anche Mason. E chi se lo fosse perso corra a una delle altre due date italiane.



Di Federico Arduini