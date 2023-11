Nunzia De Girolamo, come non si dovrebbe fare tv

Quanto accaduto durante l’intervista di Nunzia De Girolamo ad “Avanti Popolo” alla ragazza vittima di stupro a Palermo è un chiaro esempio di come non si dovrebbe fare tv

Partiamo da un punto: la vittima dello stupro di Palermo ha scelto di andare in tv e di mostrare il suo volto. Detto questo, quello che è accaduto durante l’intervista di Nunzia De Girolamo nella trasmissione “Avanti Popolo” è un esempio plastico di come non si dovrebbe fare tv. Perché un conto è raccontare un fatto, un conto è cercare insistentemente di indugiare su particolari che nulla aggiungono alla storia ma che mettono i brividi, trattandosi di una vicenda di violenza sessuale.

Interminabili minuti passati a chiedere ogni sfumatura a una ragazza che ha subito una violenza di gruppo, mettono i brividi. Per non parlare della lettura in studio dei messaggi dei violentatori, davanti alla vittima. E infatti non è un caso che sia partita una raccolta di firme, oltre al richiamo della Commissione Pari Opportunità della Rai.

Raccontare è giusto, di certo la presenza della ragazza a volto scoperto era per la trasmissione un bel colpo. Si è trasformato in uno spettacolo decisamente poco edificante.

di Annalisa Grandi