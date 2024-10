Orchestra sinfonica Jinghui Guangxuan, il maestro Shi Wule: “Per me meditare e fare musica è la stessa cosa”

L’orchestra sinfonica Jinghui Guangxuan, per la prima volta in Italia, si esibirà in altri due concerti, oltre a quello di Milano del 13 ottobre. Intervista al Maestro Shi Wule

Per la prima volta in Italia, arriva la più grande compagnia musicale di monaci Chan: l’Orchestra Sinfonica Jinghui Guangxuan, diretta dal Maestro Shi Wule. Dopo la data del 13 ottobre a Milano, il tour farà tappa il 17 ottobre al Teatro Nuovo di Verona e il 21 ottobre al Teatro Italia di Roma, entrambe le esibizioni inizieranno alle 20:00.

Il concerto si svolgerà in un’atmosfera di serenità e solennità, dove ogni nota e movimento saranno l’espressione naturale del mondo interiore dei maestri Zen. L’Orchestra Sinfonica Jinghui Guangxuan, intitolata ai maestri buddisti Jinghui e Guangxuan, è l’unica al mondo composta esclusivamente da monaci Zen. Sotto la guida del Maestro Shi Wule, l’ensemble fonde l’esecuzione musicale con la meditazione Zen, combinando la cultura tradizionale orientale con varie tecniche musicali.

In occasione di questo evento, abbiamo avuto l’opportunità di parlare con il Maestro Shi Wule, nato nel 1948 nella provincia di Shanxi. Dopo aver iniziato il suo percorso spirituale sotto la guida di un maestro a Wuhan e conseguito il diploma al Conservatorio di Musica nel 1975, Shi Wule ha promosso la filosofia della “Santa Virtù come Vera Realtà”. Dal 2004 si dedica all’espansione della Cultura dei Tre Chan (Musica, Tè e Foresta).

Com’è nata l’idea di fondare L’Orchestra Sinfonica Jinghui Guangxuan?

L’idea di fondare l’Orchestra è nata spontaneamente e per necessità. Fare musica per me equivale a meditare, e farlo con un ensemble permette di farlo tutti insieme.

La vostra musica unisce diverse tradizioni del mondo, ma al di là delle diversità, cosa ha trovato di simile tra i due mondi? La musica in fondo è un linguaggio universale

Ciò che rende la musica così potente è la sua capacità di evocare sentimenti e connessioni umane, indipendentemente dalle origini. Anche la pittura e l’amore possono essere visti attraverso questa lente: entrambi sono forme di espressione che, come la musica, comunicano sentimenti e visioni del mondo.

In un mondo sempre più scosso da conflitti, un concerto come il vostro quale fine ha?

Abbiamo creato questo concerto con l’obiettivo di diffondere un messaggio universale di pace e amore. Spero che possa essere accettato e diffuso.

Quando ha capito che la musica sarebbe stato un vettore del suo messaggio spirituale? C’è qualcosa che le ha donato che il suo viaggio spirituale non le aveva ancora fornito?

La musica fa da sempre parte della mia vita, ed è bella perché è universale. Vedo la musica come una forma di meditazione. Per me meditare e fare musica è la stessa cosa.

Perché è così importante per lei formare altri discepoli?

È importante per diffondere il messaggio di pace e amore in cui credo. Spero che continueranno a tramandarlo. La bellezza della musica e dell’arte in generale è che possono ispirare e trasformare, e spero che, attraverso l’insegnamento, i miei discepoli possano imparare a utilizzare questi strumenti per diffondere amore e compassione nel loro ambiente.

È la prima volta che venite in Italia, cosa vi aspettate dal pubblico italiano?

So già che questo spettacolo verrà apprezzato dal pubblico italiano. La cultura italiana ha una ricca tradizione artistica e musicale, e questo evento si inserisce perfettamente in quel contesto. Tra l’altro il Maestro ha preparato una sorpresa; ha aggiunto della musica di Fabrizio De André all’interno della performance, come un regalo per l’audience italiana. Non vedo l’ora di vedere come il pubblico reagirà a questa fusione di arte e musica, e sono certo che sarà un momento indimenticabile per tutti.

Ingresso libero alle due serate di Roma a Verona fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria:

infochinamusic@gmail.com