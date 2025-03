Oscar 2025, i favoriti

Manca poco al momento più importante dell’anno per il cinema mondiale: la notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo (per il fuso orario italiano) si terrà, a Los Angeles, la 97ma edizione dei premi Oscar. La conduzione è affidata per la prima volta al conduttore televisivo, produttore e comico Conan O’Brien.

Ecco i favoriti degli Oscar 2025

Miglior Film

Favorito: Anora di Sean Baker

Anora di Sean Baker In rimonta: Conclave di Edward Berger

Conclave di Edward Berger Outsider: The Brutalist

Miglior Attore

Favorito: Adrien Brody (The Brutalist)

Adrien Brody (The Brutalist) Sfida aperta: Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Miglior Attrice

Duello tra: Demi Moore (The Substance) Mickey Madison (Anora)



Miglior Regia

Favorito: Sean Baker (Anora)

Sean Baker (Anora) Contendente: Brady Corbet (The Brutalist)

Miglior Attore Non Protagonista

Quasi certezza: Kieran Culkin (A Real Pain)

Miglior Attrice Non Protagonista

Dominante: Zoe Saldana (Emilia Perez)

Miglior Film Internazionale

Nuovo favorito: Io sono ancora qui (Brasile)

Io sono ancora qui (Brasile) In calo: Emilia Perez (Francia)

Durante la serata ci sarà anche un tocco d’Italia. Isabella Rossellini è tra le candidate al premio per la Miglior attrice non protagonista grazie al ruolo di suor Agnes in Conclave. “Da giovane ero sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Con il tempo, questo accade meno spesso e oggi mi manca più che mai. Vorrei che i miei genitori fossero qui per condividere con me questo grande onore”, ha dichiarato l’attrice dopo la nomination.

La cerimonia di premiazione della 97esima edizione degli Academy Awards andrà in onda su Rai 1 e su RaiPlay, domenica 2 marzo dalle 00.15, con ‘Oscars – La notte in diretta’.