Paola e Chiara: “Presto un nuovo singolo in uscita”, dopo il libro “Sisters”

Dopo essere stata scelta come conduttrice del PrimaFestival di Sanremo 2024 – insieme alla sorella Paola – Chiara Iezzi ha sfilato sul red carpet dell’81ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e ci ha svelato qualche novità: il 24 settembre uscirà “Sisters – La nostra storia incredibile”, un libro in cui Paola e Chiara ripercorrono la loro storia artistica e personale. E poi, per la felicità di tutti i fan, l’annuncio di un nuovo singolo presto in uscita.



Di Claudia Burgio