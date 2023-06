I tempi “sbagliati” di Damiano dei Maneskin

In un video il cantante bacia un’altra. Il web lo taccia di ipocrisia per non aver atteso abbastanza tempo dopo la fine della sua storia con la Soleri. Ma chi stabilisce il tempo giusto?

Com’era prevedibile la storia tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri è volta a termine. Sono poche le coppie che sono state in grado di affrontare ondate mediatiche di tale portata senza conseguenze. I giovani si erano fidanzati quando nessuno dei due era noto al grande pubblico; poi è arrivata la partecipazione a X-Factor, il successo a livello mondiale, sempre più impegni e sempre meno tempo per stare assieme. I social- come spesso accade – raccontavano però un’altra storia, evidentemente assai lontana dalla realtà, immortalandoli in baci appassionati corredati da dichiarazioni d’amore da fidanzatini della prima ora.

Le tentazioni non devono essere mai mancate a entrambi e devono anche essersele vissute in pieno dato che la Soleri, proprio oggi, ha dichiarato che la loro relazione era “aperta a nuove conoscenze, a patto di viverle con discrezione”. Tutto il problema, quindi, sarebbe nato dal fatto che Damiano, questa volta, si sia fatto cogliere in flagrante. In un video che sta girando sul web lo si vede infatti scambiarsi un bacio appassionato con una ragazza che non è sicuramente la Soleri. Immediatamente il cantante si è affrettato a specificare che la storia con l’influencer fosse già finita giorni prima e che dunque fosse sbagliato parlare di tradimento.

Una versione che però non ha convinto una grossa fetta del suo pubblico, soprattutto quello femminile che lo ha accusato di non aver rispettato i tempi luttuosi che dovrebbero seguire la fine di una relazione. Ora, chi li stabilisce questi tempi? Qual è il tempo giusto che un ragazzo di 24 anni dovrebbe attendere prima di poter baciare un’altra senza essere tacciato di ipocrisia? Una settimana, un mese, sei mesi?

L’unica “mancanza” di Damiano – a voler essere pignoli – è stata quella di non aver subito comunicato la fine della sua storia d’amore al grande pubblico. Se lo avesse fatto, quel bacio avrebbe avuto tutto un altro sapore per i suoi seguaci, che molto probabilmente si sono sentiti più traditi da questa omissione. I social hanno il loro tempi – quelli sì sono stringenti e circoscritti – ma è anche vero che, per fortuna, il web dimentica in fretta. Fino al prossimo bacio.