La musica italiana si unisce per la pace il 23 ottobre in un concerto al Forum di Milano

Il 23 ottobre la musica italiana si unirà all’Unipol Forum di Milano, Assago, per uno straordinario concerto per la pace. Scopri gli artisti coinvolti

Il 23 ottobre la musica italiana si unirà all’Unipol Forum di Milano, Assago, per uno straordinario concerto per la pace. Scopri gli artisti coinvolti

Il 23 ottobre la musica italiana si unirà all’Unipol Forum di Milano, Assago, per uno straordinario concerto per la pace. Scopri gli artisti coinvolti

Il 23 ottobre la musica italiana si unirà all’Unipol Forum di Milano, Assago, per uno straordinario concerto per la pace. Scopri gli artisti coinvolti

Il 23 ottobre la musica italiana si unisce all’Unipol Forum di Milano, Assago, per uno straordinario concerto di solidarietà: “Per la pace – Live contro le guerre”, un evento benefico volto a sensibilizzare il pubblico sull’urgenza di promuovere la pace e sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie generate dai conflitti.

Sul palco si alterneranno alcuni tra i nomi più grandi della musica italiana: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas, Elisa, Elodie, Emma, J-Ax, Madame, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Rose Villain. Attraverso le loro voci, artiste e artisti italiani si faranno portavoce di un messaggio universale: la pace è un diritto di tutti, e ciascuno di noi può fare la differenza.

“Per la pace – Live contro le guerre” non sarà solo un concerto, ma un grido d’unione contro la violenza e l’indifferenza. L’evento testimonia come la musica possa essere uno strumento universale di solidarietà, un veicolo di cambiamento sociale e sensibilizzazione. Proprio quando rischiamo di abituarci alle guerre, è fondamentale continuare a parlare di pace e sperare in un mondo migliore, basato su comprensione, dialogo e aiuto reciproco. Il ricavato dell’evento, al netto dei costi di produzione, sarà devoluto a Emergency e Medici Senza Frontiere per sostenere la risposta sanitaria all’emergenza nella striscia di Gaza.

Le prevendite saranno disponibili da oggi alle ore 16.00 su Ticketone e nei punti vendita abituali.