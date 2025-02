“Pink Floyd Live At Pompeii – MCMLXXII”, dal 24 al 30 aprile al cinema in 4K E Dolby Atmos

In uscita il 2 maggio per la prima volta anche l’album di “Pink Floyd Live At Pompeii – MCMLXXII” in diversi formati

In uscita il 2 maggio per la prima volta anche l’album di “Pink Floyd Live At Pompeii – MCMLXXII” in diversi formati

In uscita il 2 maggio per la prima volta anche l’album di “Pink Floyd Live At Pompeii – MCMLXXII” in diversi formati

In uscita il 2 maggio per la prima volta anche l’album di “Pink Floyd Live At Pompeii – MCMLXXII” in diversi formati

Dal 24 al 30 aprile, “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII“, il leggendario film concerto del 1972 diretto da Adrian Maben, torna nei cinema. In Italia sarà distribuito in esclusiva da Nexo Studios, con prevendite aperte dal 5 marzo. A livello internazionale, il film sarà proiettato in sale selezionate e IMAX grazie a Trafalgar Releasing e Sony Music Vision.

Il 2 maggio uscirà per la prima volta l’album live completo Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII (Legacy Recording / Sony Music), disponibile in versione rimasterizzata su CD, vinile, Dolby Atmos e digitale. Da oggi, 26 febbraio, è possibile effettuare il pre-order.

Rimasterizzato in 4K dalla pellicola originale in 35 mm e con audio restaurato da Steven Wilson, il film propone la versione definitiva di questo capolavoro pionieristico. Girato nell’ottobre 1971 tra le rovine dell’anfiteatro romano di Pompei, documenta un’esibizione intima e senza pubblico, con brani iconici come Echoes, A Saucerful of Secretse One of These Days.

Il film include anche rari filmati dietro le quinte dell’inizio della lavorazione di “The Dark Side of the Moon” negli Abbey Road Studios. Il restauro, guidato da Lana Topham, ha permesso di recuperare e migliorare ogni fotogramma dalla pellicola originale, mantenendone la qualità autentica e valorizzandone i colori.

Nick Mason ha dichiarato: «’Pink Floyd: Live at Pompeii‘ è un documento raro e unico della band che si esibisce prima del successo di ‘The Dark Side of the Moon‘».

Il remix 2025 di Steven Wilson sarà disponibile su CD/LP/Blu-Ray/DVD/Audio Digitale/Dolby Atmos.

«Da quando mio padre mi ha fatto il lavaggio del cervello suonando “The Dark Side of the Moon” a ripetizione, i Pink Floyd sono stati il mio gruppo preferito. Sono i miei “Beatles”, profondamente radicati nel mio DNA musicale – ha dichiarato Steven Wilson – Ho visto per la prima volta Pompei da una copia sgranata in un cinema locale. Mi ha fatto un’impressione incredibile, con la sua musica rock libera ed esplorativa fatta da quattro musicisti che sembravano incarnare la nozione di intellettuale “cool”. È stato un onore remixare la colonna sonora per accompagnare l’incredibile restauro del film di Lana Topham, che sembra essere stato girato ieri».

Album Tracklisting

Side A

1. Pompeii Intro

2. Echoes – Part 1

3. Careful With That Axe, Eugene

Side B

1. A Saucerful of Secrets

2. Set the Controls for the Heart of the Sun

Side C

1. One of These Days

2. Mademoiselle Nobs

3. Echoes – Part 2

Side D

1. Careful With that Axe, Eugene – Alternate take

2. A Saucerful of Secrets – Unedited

Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII è il primo grande progetto di Sony Music dedicato ai Pink Floyd, da quando ha acquisito il catalogo. Per Sony Music, sono già disponibili i seguenti album dei Pink Floyd: “Animals”, “Animals (2018 Remix)”, “The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary Remaster)”, “The Wall” e “Wish You Were Here”.