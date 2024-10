Pink Floyd a Sanremo? La reunion impossibile

Sembrava una sera come le altre, quand’ecco che una voce “piano, piano, terra terra,

sottovoce, sibilando” si è iniziata a far sentire fino a divenire un coro: Carlo Conti per Sanremo 2025 starebbe pensando nientemeno che a riunire i Pink Floyd. Sì, di nuovo con questa storia.

Partiamo dal presupposto che Conti non ha mai nascosto di sognare l’impossibile: riportare sullo stesso palco i membri della band rimasti, ovvero Gilmour, Waters e Mason. Un sogno destinato a rimanere tale. Le ragioni sono molteplici e sempre le stesse, ma riconducibili ad un unico dato di fatto: tra Gilmour e Waters la distanza non è mai stata così grande. Non conti la nostra opinione, si leggano le ultime dichiarazioni di David rilasciate al “Guardian” proprio nelle scorse ore circa un possibile ritorno sul palco con Waters: “Assolutamente no. Tendo a stare alla larga dalle persone che sostengono attivamente dittatori genocidi e autocratici come Putin e Maduro. Niente mi farebbe condividere un palco con qualcuno che pensa che tale trattamento delle donne e della comunità LGBT sia ok”. Se anche volessimo dunque fingere di non leggere queste dichiarazioni e tutte le altre in passato, da ambo le parti, come una pietra tombale al miracolo, supponiamo pure che avvenga e sul palco dell’Ariston salgano tutti e tre. L’effetto che si verrebbe a creare sarebbe quello di quando a Sanremo giunse Springsteen nel 1996, durante il festival di Baudo: gli altri che salirebbero sul palco a fare, dopo?

di Federico Arduini