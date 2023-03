Finora aveva forse giustamente evitato di entrare nel merito. Anche perché a parlare – e anche troppo talvolta – era stato il marito Fedez.

Ora invece Chiara Ferragni in un lungo post su Instagram confessa quello che già in fondo si era capito: ovvero che il momento, per la famiglia, non è dei più semplici. Lasciando stare la pressione sanremese di cui pur scrive, nella sostanza spiega di come si sia trovata a dover essere forte un po’ per tutti, in questo periodo.