Premio Pierangelo Bertoli 2024, dall’8 al 10 novembre a Sassuolo. Ospite Baglioni

È stato svelato questa mattina in conferenza stampa il programma dell’11ª edizione del Premio Pierangelo Bertoli, il prestigioso riconoscimento dedicato al grande cantautore sassolese, che si terrà l’8, 9 e 10 novembre al Teatro Carani di Sassuolo (Modena – Via Giuseppe Mazzini, 28), dove ritornerà dopo 10 anni di assenza.

Il primo ad intervenire durante la conferenza è stato il Sindaco di Sassuolo, Matteo Masini:”È davvero un piacere poter annunciare e presentare insieme il ritorno a Sassuolo del Premio Bertoli, ora che il teatro Carani è stato rinnovato. Purtroppo, negli ultimi anni il premio si era allontanato dalla città, ma per noi è importante che la figura di Pierangelo Bertoli resti sempre legata a Sassuolo, una città che ha dato tanto lustro alla sua arte, attraverso le sue parole, le sue emozioni e il significato profondo delle sue opere. Credo sinceramente che Sassuolo sia una città di musica, per il numero di cantautori che qui sono nati o passati, e Pierangelo Bertoli è una di quelle figure che ha lasciato un segno profondo nella storia italiana, portando il nome di Sassuolo a essere conosciuto in tutta Italia”.

“Durante le serate, verranno assegnati premi e saranno presenti grandi artisti che hanno scelto di essere con noi quest’anno” ha raccontato Alberto Bertoli, direttore artistico del Premio dedicato alla memoria di suo padre. “Tra tutti, Claudio Baglioni ci onora della sua presenza: è un grande sostenitore del nome di Bertoli e avremo modo di parlarne meglio sul palco, dove è più emozionante. Nella prima serata, quindi, Claudio Baglioni sarà intervistato da Marino Bartoletti, e assisteremo alla gara degli otto finalisti, che eseguiranno due brani ciascuno: un inedito e una cover di Pierangelo Bertoli. In fondo, i premi nascono proprio per celebrare sia la memoria che le nuove proposte”.

A Claudio Baglioni il Pierangelo Bertoli con la seguente motivazione: “Sessant’anni di carriera, che si devono ad una ricerca ispirata, sia nei testi che nelle musiche, tanto da rendere i suoi lavori altamente poetici e intensi. Claudio Baglioni è un cantautore amato da un pubblico intergenerazionale, con importanti valori etici, umani, civili e sociali, come l’ideazione di “O’ Scia’” da tutti riconosciuta la più importante manifestazione a sfondo sociale del nostro Paese, tenutasi a Lampedusa per diversi anni. Ha cantato l’amore, i diritti civili, la libertà, l’integrazione, facendolo sempre A muso duro, come quando nel 2012 fu il promotore del primo tributo a Pierangelo Bertoli, volendo far diventare la canzone di Pierangelo un inno corale, interpretato dai più grandi artisti italiani nella manifestazione “Italia Loves Emilia” per raccogliere fondi a favore delle popolazioni terremotate”

Di seguito il programma delle serate:

Venerdì 8 novembre alle ore 21:00, la serata si aprirà con l’esibizione degli 8 finalisti del premio Pierangelo Bertoli – nuovi cantautori, selezionati tra centinaia di candidati. I finalisti sono: Brigida da Chieti con “La La Land,” Emanuele Dabbono da Savona con “Oversize,” Luca Fol da Rimini con “Estinguiamoci,” Marco Germanotta da Messina con “Fai davvero come vuoi,” Mmarà da Milano con “La voce fa male,” Rng da Genova con “Vorrei,” Giacomo Rossetti da Firenze con “Siena non ride più,” XGiove da Fermo con “Trattato (Dimmi che non hai smesso).” Ogni finalista presenterà due brani: il proprio inedito e una cover di Pierangelo Bertoli.

La giuria di esperti, composta da Marino Bartoletti, Paolo Giordano, Fio Zanotti, John Vignola, Leo Turrini, Cristiana Merli, Graziella Corrent, Daniele Lucca, Maurizio Tirelli, Bruna Pattacini, Paola Gallo, Mirco Pedretti, Marco Baroni, Alberto Bertoni, Gigi Cervi e dalla band del premio Pierangelo Bertoli, valuterà ciascun artista assegnando un punteggio da 50 a 100. Il vincitore sarà decretato il giorno successivo.

Al termine delle esibizioni degli 8 finalisti, il giornalista Marino Bartoletti intervisterà Claudio Baglioni, che riceverà il premio insieme a un’opera dello scultore Dario Brugioni, raffigurante la copertina dell’album A muso duro del cantautore sassolese.

Sabato 9 novembre, alle ore 21:00, gli 8 nuovi cantautori si esibiranno con il loro brano inedito, seguiti dal concerto “Il pescatore pigro” con Alberto Bertoli e Filippo Graziani. A Graziani sarà conferito il premio Pierangelo Bertoli – Italia d’Oro per il suo contributo alla cultura musicale italiana.

Durante la serata saranno selezionati i 4 super finalisti della sezione nuovi cantautori, che interpreteranno una cover di Pierangelo Bertoli. Successivamente, saranno assegnati la targa del Bertoli Fans Club e la targa ACEP/UNEMIA del valore di €1000.

Verrà inoltre assegnata la targa Michele Merlo per il miglior testo, con un premio di €1000, e il vincitore renderà omaggio a Merlo interpretando una sua canzone. Infine, sarà proclamato il vincitore assoluto della sezione nuovi cantautori, che riceverà un premio di €5000, una borsa di studio di €1500 offerta da ACEP/UNEMIA e l’opportunità di partecipare a eventi in Italia nel 2025.

Il giorno successivo, domenica 10 novembre alle ore 21:00, si terrà lo spettacolo “Premio Bertoli incontra Sassuolo,” con protagonisti gli allievi della Sonus Academy che interpreteranno brani di Pierangelo Bertoli. Durante la serata, si esibirà anche il vincitore della sezione nuovi cantautori. Inoltre, Andrea Mingardi riceverà il premio Pierangelo Bertoli – a muso duro per il suo contributo come cantautore e scrittore italiano, capace di spaziare tra generi musicali diversi, dal rock al blues. Con la sua voce “black,” Mingardi ha composto canzoni di successo per artisti come Mina, Adriano Celentano, gli Stadio e molti altri, oltre che per se stesso. Artista poliedrico, capace di toccare anche corde comiche, è stato forse “sottovalutato” dalla critica musicale.