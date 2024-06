Targhe Tenco, svelate le cinquine dei finalisti

Sono state annunciate le cinquine dei finalisti delle Targhe Tenco 2024, il premio assegnato dal 1984 ai “Migliori dischi dell’anno” di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno (ovvero resi disponibili al pubblico in qualsiasi modo dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2024). Il secondo turno di votazioni, il ballottaggio, inizierà il 28 giugno e si concluderà il 5 luglio, determinando il vincitore di ogni sezione.

Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria ampia e competente, composta da esperti, giornalisti e addetti ai lavori selezionati dal Club Tenco. I giurati esprimeranno i loro voti, secondo le modalità e i tempi comunicati dall’associazione, scegliendo uno dei finalisti per ciascuna categoria a partire dal 28 giugno.

Di seguito le cinquine divise per categoria:

MIGLIORE ALBUM IN ASSOLUTO

Paolo Benvegnù – È inutile parlare d’amore

Vasco Brondi – Un segno di vita

Calcutta – Relax

La Crus – Proteggimi da ciò che voglio

Daniele Silvestri – Disco X

MIGLIORE ALBUM IN DIALETTO (o lingua minoritaria parlata in Italia)

Eleonora Bordonaro – Roda

Mesudì – Nodi

Setak – Assamanù

Massimo Silverio – Hrudja

Davide Van De Sfroos – Manoglia

MIGLIORE ALBUM OPERA PRIMA (primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo)

Coanda – Le vite altrove

Marta Del Grandi – Selva

Lamante – In memoria di

Elisa Ridolfi – Curami l’anima

Andrea Satta – Niente di nuovo tranne te

MIGLIORE ALBUM DI INTERPRETE

Joe Barbieri – Vulío

Simona Molinari – Hasta Siempre Mercedes

Alberto Patrucco – AbBrassens

Perturbazione – La Buona Novella (dal vivo)

Chiara Raggi e Giovanna Famulari – In punta di corde

Agnese Valle – I miei uomini

MIGLIORE CANZONE SINGOLA (il premio va agli autori del brano)

La fioraia – Agnese Valle

La mia terra – Diodato

La promessa della felicità – Federico Siriani

L’oceano – Paolo Benvegnù

L’uomo nel lampo – Paolo Jannacci e Stefano Massini

MIGLIORE ALBUM A PROGETTO

17 fili rossi + 1 – Ricordando Piazza Fontana

Parole liberate vol. 2

Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano

Shahida – Tracce di libertà

Il Premio Tenco 2024 si terrà il 17, 18 e 19 ottobre 2024, come di consueto presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia). La rassegna, dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, celebra quest’anno l’importante traguardo dei 50 anni. Anche in questa edizione verrà assegnato il Premio Tenco a uno o più artisti, riconoscendo la carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale. Il Premio Tenco, organizzato dal Club Tenco, continua a essere un punto di riferimento fondamentale per la musica d’autore.