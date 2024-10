Premio Tenco, giorno 3 – La conferenza della serata finale

È giunto il giorno del gran finale per l’edizione 2024 del Premio Tenco. Nella serata di oggi, come di consueto presentata da Antonio Silva (quest’anno al fianco del giovane Francesco Centorame), saliranno sul palco: Simone Cristicchi e Amara – Filippo Graziani – Jurij Ševčuk (Premio Tenco 2022) – Irene Buselli – Francesco Tricarico – Caterina Caselli (Premio Tenco per l’operatore culturale) – Samuele Bersani (Premio Tenco) – Consegna del Premio Siae.

Durante la conferenza stampa di questa mattina nella sede del Club Tenco il primo a raccontarsi è stato Filippo Graziani, che sul palco porterà il lavoro fatto sugli inediti di suo padre Ivan, il primo artista ad esibirsi alla prima edizione della rassegna, nel 1974: “Nella mia vita ho sempre avuto il pallino di arrangiare un disco di mio papà, non pensavo sarebbe mai stato possibile. La sua presenza è viva, ho la sensazione che papà sia molto presente, è una festa di compleanno per i suoi 80 anni”.

Cristicchi con Amara ha raccontato l’esperienza del tour sulla musica di Franco Battiato “Torneremo ancora”: “Questo spettacolo, che facciamo da tre anni sul repertorio mistico di Battiato, pensavamo che si sarebbe esaurito in una stagione al massimo di concerti, invece sta continuando e vengono migliaia di persone a vederli. Però questo ci dà la percezione che esiste un pubblico che si vuole nutrire di questo tipo di musica. Alle canzoni già di per sé meravigliose, che abbiamo poi scelto nel repertorio spirituale di Franco Battiato, abbiamo voluto aggiungere anche dei canti sacri dalle varie tradizioni religiose del mondo”.