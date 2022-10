Premio Tenco, al via oggi la 45° rassegna della canzone d’autore

Ha preso il via oggi 20 ottobre la 45° rassegna della canzone d’autore, come da tradizione nella città di Sanremo, sede del Club Tenco e dello storico Teatro Ariston.

Un’edizione speciale che cade nel 50° anniversario dalla fondazione del Club, nato proprio a Sanremo dall’idea del fondatore Amilcare Rambaldi al fine di promuovere e sostenere la cosiddetta “canzone d’autore”.

L’inaugurazione quest’anno è stata affidata nella mattina di ieri alla Masterclass dedicata alle canzoni che hanno fatto grande il “Tenco”, tenuta da Morgan all’Ariston e seguita da oltre 900 studenti. E proprio a Marco Castoldi, in arte Morgan, sarà affidata il compito di presentare le serate della rassegna al fianco dello storico presentatore Antonio Silva.

La conferenza stampa di apertura di questa mattina, tenutasi nella sede storica del Club Tenco, ha visto protagonisti le targhe, assegnate come ogni anno dal 1984 da una folta schiera di giornalisti e amanti della musica. I primi ad intervenire sono stati gli ‘A67, premiati con la Targa Tenco per il miglior album in dialetto “Jastemma”. Un album che nasce in contaminazione con i racconti di diversi scrittori, con sfondo quella Scampia che da qualche giorno ha un nuovo polo universitario tutto suo. “Il cambiamento è in atto da anni – raccontano gli ‘A67 – il problema è che la narrazione criminale continua a vendere e continua a essere la nuova oleografia di quartiere, che si è sostituita alla classica “Pizza e mandolino”. Ma il quartiere è cambiato: lo testimoniano le associazioni, il progetto di università, un progetto di vent’anni fa, che solo ora ha visto la luce. Purtroppo, abbiamo bisogno ancora di tanto per cambiare veramente, soprattutto sul fronte delle opportunità di lavoro nel quartiere”. Oltre agli artisti campani erano presenti anche Ferdinando Arnò, Ditonellapiaga e Simona Molinari, premiati con le targhe Tenco rispettivamente per il “Miglior Album Collettivo, “Miglior Opera Prima” e per “Miglior Interprete di Canzoni”. A Gualiero Bertelli il Premio Tenco alla carriera.

Assenti alla conferenza, ma presenti questa sera sul palco dell’Ariston, Madame – premiata nel 2021 qui per recuperare l’esibizione saltata causa covid – e Marracash, premiato con la targa per il “Miglior album in assoluto” per “Noi, loro, gli altri”.

Ecco il programma delle tre serate:

Giovedì 20 ottobre (dedicata ai vincitori delle Targhe Tenco 2022) ‘A67, FERDINANDO ARNO’, DITONELLAPIAGA, MADAME (Targa Tenco 2021), MARRACASH, SIMONA MOLINARI e GUALTIERO BERTELLI (Premio Tenco)

Venerdì 21 ottobre ALICE (Premio Tenco), GIORGIO CONTE (Premio Tenco) PINO MARINO, MICHAEL MCDERMOTT (Premio Tenco), OLDEN, EILEEN ROSE

Sabato 22 ottobre CLAUDIO BAGLIONI (Premio Tenco), BÉNABAR (Premio Tenco), FABIO CONCATO(Premio Tenco), DJELEM DO MAR, ERICA MOU, JURIJ ŠEVČUK (Premio Tenco)

di Federico Arduini