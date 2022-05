Comunque andrà sarà un insuccesso: il processo mediatico di Depp e Heard

Sono gli anni in cui tutto finisce in Rete, in cui il confine fra pubblico e privato è praticamente scomparso. E non stupisce (ma inquieta) che accada anche nei processi, in particolare se riguardano dei personaggi famosi. Ancora prima che si stabilisca la verità giudiziaria, tutto quello che accade nell’aula del tribunale che vede di fronte Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard finisce sui siti e sui giornali.

Inevitabile che se ne discuta, che l’opinione pubblica ne dibatta e si formi una idea. «Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata. Mi ha cambiato la vita» racconta Amber, che indugia sui dettagli di quel rapporto, compresi i pentimenti di lui, i rapporti sessuali che lei definisce non consensuali e il fatto che in quella casa girassero stupefacenti («un intero barattolo di cocaina» dice).