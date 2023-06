Queen, una trattativa da oltre un miliardo di dollari

Una trattativa da oltre un miliardo di dollari per la vendita del catalogo musicale di oltre 30 anni di una carriera inimitabile. Anche i Queen, i leggendari Queen sono sul punto di cedere, di disfarsi della produzione discografica, un filotto senza fine di hit da stadio e brani che sembrano essere scritti e cantati ieri, utilizzati già ora in spot televisivi, film, serie tv.

La cifra che sarebbe stata proposta ai tre membri della band – Brian May, Roger Taylor, John Deacon, il bassista che si è ritirato dalla scene dopo la morte di Freddie Mercury nel 1991 – sarebbe largamente il record nel settore che mano mano cresce, sempre più artisti pensa a privarsi delle proprie creature per aggiungere centinaia di milioni di dollari al conto in banca, in un contesto discografico che è in costante evoluzione e con gli incassi da stadio che non sono più così invitanti come in passato.

Secondo Music Business Worldwide, sarebbero iniziate le trattative per la vendita di diritti d’autore e master dell’intera produzione del gruppo inglese. Tra gli interessati, oltre agli immancabili fondi di investimento, che sono pronti a saltare sopra praticamente a tutto, ci sarebbe anche un colosso come Universal Music, che detiene la terza parte del microcosmo discografico.

Dunque, oltre un miliardo per le “canzonette”, come amava prendersi in giro da solo Freddie. Forse gli sarebbe piaciuta l’operazione: il frontman inglese diceva sempre che “il denaro non compra la felicità ma di sicuro può regalarla”, inoltre la vendita dei cataloghi sembra essere ormai una moda anche tra le leggende musicali. In centinaia hanno ceduto i loro diritti, una delle ultime acquisizioni riguarda la produzione di Leonard Cohen. Ai Pink Floyd sarebbe stata offerta la stessa cifra o anche più dei Queen, ma la vicenda aperta tra Roger Waters e David Gilmour potrebbe essere un ostacolo insormontabile. Gli Stones invece hanno detto che la vendita “sarebbe sintomo di vecchiaia”, anche per loro che a 80 anni salgono ancora su un palco, in tour in tutti i Continenti. Ma se Jagger e Richards ne hanno parlato, recentemente hanno ceduto anche i Doors: diritti del catalogo, master, merchandising di Robbie Krieger e Ray Manzarek ceduti al fondo Primary Wave Music, lo stesso fondo che ha acquistato l’80% del catalogo di Bob Marley.

Se l’affare andasse in porto, la cessione della discografia dei Queen doppierebbe in termini di incassi quanto ottenuto da Bruce Springsteen e Bob Dylan: 500 milioni di dollari per la geniale produzione del Boss, sborsati da Sony Music, 450 milioni da Sony Music e Universal Music per la produzione del Menestrello del Rock. In verità, la definizione dell’accordo non si presenta agevole: i master dei Queen sono nelle mani di Disney Music Group, ma la band possiede – suddivisa in parti uguali – la società Queen Productions Ltd, che possiede i master ovunque, tranne che negli Stati Uniti e in Canada. I diritti di pubblicazione invece appartengono a Queen Music Ltd (del trio May-Taylor-Deacon) e a Sony Music Publishing.

Di Nicola Sellitti