Radio Italia Live 2025 “Il Concerto”, svelato il cast del concerto di Milano

Cresce l’attesa per uno degli eventi più importanti della stagione di concerti estivi del nostro Paese: Radio Italia Live “Il Concerto”.

Giunta alla dodicesima edizione, quest’anno sarà divisa in due diversi appuntamenti: il tradizionale a Milano, il 30 maggio e il 27 giugno a Palermo. Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi oggi a Palazzo Marino a Milano, l’attenzione è stata posta sulla data meneghina.

Il cast di Radio Italia Live 2025 a Milano:

Achille Lauro

Alfa

Brunori Sas

Lucio Corsi

Elodie

Fabri Fibra

Fedez

Giorgia

Irama

Marco Masini

Olly

Pinguini Tattici Nucleari

Tra i primi intervenuti è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala: “Un ringraziamento sincero a voi che dal 2012 fate un gran bel regalo a Milano. Non c’è a mio parere una location migliore di piazza Duomo. Fate una cosa straordinaria, che mette d’accordo tutti in un momento in cui sembra non si sia d’accordo su nulla. Evento gratuito, evento di popolo”.

Mario volanti, editore e Presidente di Radio Italia, ha raccontato: “Abbiamo iniziato 13 anni fa con questa avventura che ha regalato tante soddisfazioni a noi e a tutti gli artisti che hanno partecipato lungo gli anni. Un evento costruito sulla musica, con l’orchestra dedicata agli artisti che cantano dal vivo. Anche quest’anno il cast è importante, come sempre trasversale, cercando di accontentare tutti gli appassionati di generi diversi. Nel cuore ho la prima edizione: era un lunedì e pensavo sarebbero venuti solo i parrucchieri. Vedere il primo anno piazza Duomo piena di gente con artisti importantissimi venuti a celebrare il nostro trentesimo anno di vita fu un’emozione grandissima. Una sfida per il futuro è indubbiamente esser sempre presenti con le nuove tecnologie, cercando di crescere giovani leve nella radio: ragazzi e ragazze di 23/25 anni che stanno facendo un gran lavoro e rappresentano una prospettiva futura per Radio Italia”.

Marco Masini, presente alla conferenza, ha raccontato la sua emozione, in rappresentanza del cast: “È la prima volta che vengo qui per questa iniziativa. Sono onorato di essere in questo cast e in questa città dove ho iniziato proprio con Volanti a muovere i miei primi passi musicali dagli anni ’80 fino alla ricordi. sono particolarmente legato a questo percorso e a tutti gli amici che mi hanno fatto crescere e diventare grande. Sono orgoglioso di rappresentare un cast fortissimo, con tanti ragazzi che ho visto crescere agli esordi. E poi con un nuovo amico, Fedez, con cui abbiamo fatto un’ultima cosa a Sanremo che ci ha dato grandi soddisfazioni”.

Accessi a Piazza Duomo: per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it (massimo 2 accrediti) a partire dalle ore 12 di lunedì 5 maggio 2025 fino ad esaurimento posti. Si specifica che l’accesso all’evento rimane assolutamente gratuito e si diffida dalla duplicazione e vendita degli accrediti.

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Ma sarà possibile seguirlo anche in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).