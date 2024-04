“Radio Italia Live – Il Concerto” 2024 il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano

Anche quest’anno Radio Italia Live – Il Concerto torna al sud, per il secondo anno consecutivo, il 27 giugno in Piazza Plebiscito a Napoli. Niente più Luca e Paolo alla conduzione

Diventato nel corso degli ultimi anni uno degli appuntamenti più attesi della primavera, anche quest’anno tornerà nella città di Milano “Radio Italia Live – Il Concerto” il 5 maggio 2024 in Piazza Duomo. Per il secondo anno consecutivo ci sarà anche un secondo appuntamento nel sud del nostro Paese a Napoli, in Piazza Plebiscito, il 27 giugno. Lo scorso anno 15 milioni di persone hanno seguito tramite tutte le piattaforme i due concerti di Milano e Palermo.

Tante le novità di questa nuova edizione: la conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta. Niente Luca e Paolo quindi, per la prima volta dopo anni. Sarà allestita inoltre la “terrazza Radio Italia” dalla quale Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il palco principale. La sigla iniziale di Radio Italia Live – Il Concerto, in una versione rinnovata, sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, nella conferenza stampa di presentazione dell’evento di questa mattina a Palazzo Marino ha commentato: “Eventi come questi sono quelli di vera cultura popolare e ne abbiamo bisogno. Non è che se un evento è popolare non è raffinato. Sono bellissime anche le immagini di Palermo dello scorso anno e sono contento che quest’anno andrete su Napoli”.

Gli ha fatto eco l’assessore alla cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi: “Un’emozione unica vedere quella piazza piena della musica che fa parte della colonna sonora della nostra vita. Non riesco a non pensare a quando è nata questa idea. Mi ricordo un Mario Volanti che con una determinazione insolita proponeva alla città di iniziare un’avventura diventata un appuntamento irrinunciabile per Milano. Un grazie a tutti quelli che lavorano a questo spettacolo. In questi giorni frenetici del Salone del Mobile e del Fuorisalone, se c’è un altro settore che sta dando enormi soddisfazione alla nostra Milano, è proprio il settore della musica. Radio Italia incarna questo bellissimo spirito milanese”.

Il maestro Bruno Santori dirigerà ancora una volta la Radio Italia Live orchestra che eseguirà tutte le canzoni completamente riarrangiate, quest’anno 12 artisti: 3 brani per ogni artista, 36 canzoni in tutto.

Cast del Radio Italia Live il concerto 2024

Alessandra Amoroso

Annalisa

Emma

Gazzelle

Geolier

Ghali

Mahmood

Angelina Mango

Gianna Nannini

Noemi

The Kolors

Ultimo



La nuova sigla scritta da Saturnino sarà cantata da Emma, che ha commentato così l’emozione di tornare sul palco di questo evento: “Partecipare a Radio Italia Live è sempre un grande onore perché restituisce alla musica la qualità e la possibilità di cantare live con un orchestra, che è una cosa meravigliosa. Credo che la qualità sia ancora un elemento importante, quando si riesce a fare arte con qualità ed etica professionale è una cosa bellissima. Penso che le cose belle possano migliorare e salvare questa società”.

Per chi non riuscisse ad essere a Milano, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera suVideo Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile anche sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Inoltre, anche quest’anno sarà in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

di Federico Arduini