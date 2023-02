Renato Zero e il nuovo tour: “Il camerino è la mia sagrestia”

Renato Zero riparte con un nuovo tour. Su Rosa Chemical: “Il problema è di chi lo ha mandato in onda perché ritiene che la musica sia solo performance”

Dopo l’incredibile successo dei 6 concerti sold out al Circo Massimo di Roma da oltre 100000 spettatori, Renato Zero torna con un nuovo tour dal 7 marzo nei palazzetti di buona parte dell’Italia. “Sono felice di rimettermi in gioco, mi viene ancora lo spunto musicale per raccontare” – ha detto Zero durante la conferenza stampa di presentazione di oggi a Milano. Il tour arriva con le sue note fino a Eboli, “ma mi riprometto in un futuro prossimo di poter accarezzare anche il mio sud, andando magari nelle piazze ad esibirmi. Purtroppo, – ha sottolineato Renato – bisogna denunciare ancora una volta la carenza di strutture in Italia”.

23 date che sono un’occasione d’incontro, il momento atteso per riabbracciare i fan di cui però non sente mai la mancanza, perché “le stesse facce che vengono al Circo Massimo me le ritrovo sul marciapiede, alle fermate dell’autobus. Frequento ancora la vita con assiduità, persino nei supermercati. Perché si sente l’urgenza. Quando arriverete al mio calendario capirete: ogni momento va sfruttato, si accorcia all’orizzonte delle possibilità”.

A mancare è piuttosto qualcos’altro: “Mi manca il camerino, perché è la mia sagrestia. Io con il camerino non ho fatto mangiare l’analista. Lì faccio il mio training autogeno, mentre mi trucco, e non voglio vedere nessuno. Mi chiudo dentro questo sarcofago – ha continuato – e rifletto. Mi piace svuotarmi proprio completamente e prepararmi per dare agli altri sul palco qualcosa di me”. Eppure, sul palcoscenico, dove Zero sottolinea ci si debba salire con i sentimenti per starci al meglio, ci sono sempre meno professionisti del settore: “I conservatori sono un po’ desertici. Non sempre sono alla portata di tutti, per ragioni che ben conosciamo: perché studiare certe materie e in certi ambiti costa. Non solo fatica, ma anche finanze. Bisogna aiutare i giovani e farli studiare, ma soprattutto metterli insieme. Perché questi ragazzi – ha aggiunto – sono sempre più spesso delle scatole vuote”.

A chi gli chiedeva se avesse seguito la vicenda Rosa Chemical e Sanremo, dove non è andato nonostante l’invito di Amadeus, Zero ha risposto con decisa ironia: “Frequentando non assiduamente i social, ogni tanto vado scoprendo un numero di sosia impressionante. Ci deve essere la possibilità di uscire da queste abitudini e da questi stratagemmi, tenendo bene a mente che l’originale è necessario e deve essere considerato a sé stante”. Ma la responsabilità non è dei giovani artisti, spesso ancora in cerca di un’identità precisa, bensì “di chi ritiene che questo sia un mestiere improvvisato. Il problema è di chi lo ha mandato in onda perché ritiene che la musica sia solo performance, sia una velleità. Finché c’è questa mentalità assolvo questi ragazzi, ma mandare in scena persone che non hanno la giusta preparazione, non riuscire a trovare un’identità, è un fatto grave» ha concluso Zero.

Qui di seguito le date del tour ad oggi segnalate:

7 marzo 2023 – Firenze @ Mandela Forum

8 marzo 2023 – Firenze @ Mandela Forum

10 marzo 2023 – Firenze @ Mandela Forum

11 marzo 2023 – Firenze @ Mandela Forum

14 marzo 2023 – Conegliano @ Zoppas Arena

17 marzo 2023 – Torino @ Pala Alpitour

18 marzo 2023 – Torino @ Pala Alpitour

21 marzo 2023 – Mantova @ Grana Padano Arena

22 marzo 2023 – Mantova @ Grana Padano Arena

25 marzo 2023 – Bologna @ Unipol Arena

26 marzo 2023 – Bologna @ Unipol Arena+

7 aprile 2023 – Pesaro @ Vitrifrigo Arena

11 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

12 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

15 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

18 aprile 2023 – Livorno @ Modigliani Forum

19 aprile 2023 – Livorno @ Modigliani Forum

22 aprile 2023 – Eboli @ Palasele

23 aprile 2023 – Eboli @ Palasele

28 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

29 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

30 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

3 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

di Federico Arduini