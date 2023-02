Renato Zero su Rosa Chemical

Renato Zero ha presentato questo pomeriggio il suo nuovo tour “Zero a Zero – Una sfida in musica” e commentato l’esibizione di Rosa Chemical

Renato Zero ha presentato questo pomeriggio il suo nuovo tour “Zero a Zero – Una sfida in musica” e commentato l’esibizione di Rosa Chemical

Renato Zero ha presentato questo pomeriggio il suo nuovo tour “Zero a Zero – Una sfida in musica” e commentato l’esibizione di Rosa Chemical

Renato Zero ha presentato questo pomeriggio il suo nuovo tour “Zero a Zero – Una sfida in musica” e commentato l’esibizione di Rosa Chemical

Renato Zero ha presentato questo pomeriggio il suo nuovo tour “Zero a Zero – Una sfida in musica” enelle principali città italiane, in partenza dal 7 marzo a Firenze.

Show ricchi di sfide, certo, come quelle che ha sempre saputo affrontare con la sua personalità istrionica e schietta. Renato Zero ha espresso senza peli sulla lingua la sua opinione sulla musica dei giovani oggi e su esibizioni fuori dalle righe come quella di Rosa Chemical sul palco di Sanremo.

“Non è colpa di Rosa Chemical ma una distrazione di chi ritiene che la musica sia in fondo un mestiere improvvisato”.

#renatozero #zeroazerotour #musica #rosachemical