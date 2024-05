Ricchi e Poveri, il nuovo singolo è “Aria”

“Aria”, il nuovo singolo dei Ricchi e Poveri sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi 27 maggio e in radio dal 31 maggio

“Aria”, il nuovo singolo dei Ricchi e Poveri, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi 27 maggio e trasmesso in radio dal 31 maggio. Il brano è disponibile in anteprima su TikTok a partire da oggi 24 maggio. Su questa piattaforma i Ricchi e Poveri hanno ottenuto un successo straordinario, con oltre 350.000 creazioni basate su “Ma non tutta la vita”, presentata all’ultimo Festival di Sanremo.

Dopo il successo di quest’ultima, certificato disco di platino da FIMI/GfK, i Ricchi e Poveri tornano con un’altro brano che sembra destinato a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2024. Scritta e composta da Edwyn Clark Roberts, Cheope, Stefano Tognini, Alessandro La Cava e coprodotta da Zef ed Edwyn Clark Roberts, “Aria” esprime leggerezza fin dal titolo, caratteristica distintiva del gruppo, e funge anche da metafora della volatilità degli incontri che il destino può influenzare significativamente “perché il mondo è piccolo”. Il ritornello, immediato e orecchiabile, cattura l’essenza di questa fiaba moderna dove non solo “la regina batte il re” ma afferma anche la sua libertà nella fluidità dell’aria e delle relazioni.

“Se ci siamo io te è perché il mondo è piccolo,

che ti brilla negli occhi stasera

brucia come una candela

la luna sembra una sfera

che fa innamorare, speciale,

ma anche se ballo con te,

non ti fidare di me

che a volte sono piuma, a volte volo via…”

Dopo i sold out dell’Anteprima teatrale che si è conclusa il 21 maggio al Teatro Brancaccio di Roma, parte Ricchi e Poveri Summer Tour 2024. Di seguito le date finora annunciate:

03 luglio – Mirano (VE), Summer Festival

11 luglio – Locarno (Svizzera), Moon&Star Festival

16 luglio – Caserta, Belvedere San Leucio

18 luglio – Livorno, Fortezza Vecchia

20 luglio – Capannori (LI), Area Verde

23 Luglio – Palermo, Teatro di Verdura

27 luglio – Palmanova (UD), Arena Grande

03 agosto – Cattolica (RN), Arena della Regina

12 agosto – Sabaudia (LT), Arena del Mare

20 agosto – Diamante (CS), Teatro Ruderi di Cirella

di Federico Arduini