Roberto Bolle e la classe di danza più grande del mondo

Roberto Bolle ha tenuto a Milano, in piazza Duomo, a 2.300 allievi delle scuole di danza – arrivati da tutta Italia – quella che è stata la lezione di danza nella “(forse) sala ballo più grande del mondo”, come lui stesso l’ha definita.

“La danza non è solo un allenamento quotidiano ma una maestra di vita. Insegna che a piccoli passi si può raggiungere il proprio obiettivo”, ha detto Bolle rivolgendosi a tutti i presenti al “Ballo in bianco”, l’evento clou che chiude “On Dance”, le giornate dedicate alla danza ideate e promosse da Roberto Bolle. Insieme all’étoile, a dirigere c’era anche Nicoletta Manni, prima ballerina della Scala.