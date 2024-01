Russell Crowe ospite a Sanremo, il videomessaggio dell’attore in italiano

Russell Crowe ha annunciato che sarà ospite al Festival di Sanremo con un videomessaggio in cui parla in italiano e cita una celebre frase del film “Il Gladiatore”

Russell Crowe, celebre attore neozelandese – protagonista de “Il Gladiatore” e di “L.A. Confidential” – sarà ospite al Festival di Sanremo nella serata di giovedì. Crowe per annunciare la sua partecipazione ha registrato un videomessaggio, mostrato questa mattina nel programma “Viva Rai 2” condotto da Fiorello, in cui parla in italiano e cita una celebre frase del film “Il Gladiatore”: “non vedo l’ora di partecipare a Sanremo – dice – Al mio segnale scatenate l’inferno”.

L’attore ha inoltre rivelato di aver scoperto le sue origini italiane: da Ascoli Piceno, nello specifico.

