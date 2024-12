Sanremo 2025, Conti: “I big saranno 31, è una coppia e la presenterò domani”

Al Sanremo di Carlo Conti si aggiunge una coppia di artisti: i concorrenti quindi non saranno 30, come precedentemente annunciato, ma 31. A fare l’annuncio a sorpresa è lo stesso direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’. “I big a Sanremo sono 31. È una coppia che mi ha presentato il brano in extremis e la presenteremo domani”, ha detto Conti che con questa aggiunta supererà il numero di artisti in gara dell’ultima edizione targata Amadeus