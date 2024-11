Sanremo 2025, Carlo Conti: “Avevamo previsto 24 canzoni ma le aumenteremo” – IL VIDEO

“Avevamo previsto 24 canzoni ma le aumenteremo”, lo ha annunciato il direttore artistico di Sanremo 2025 Carlo Conti, durante la Milano Music Week. I brani in gara, ha aggiunto, verranno annunciati il primo dicembre al Tg1 delle 13.30.

“Prendo in mano un Festival in salute strepitosa per il lavoro fatto Amadeus, anche durante il Covid, con l’Ariston vuoto, quindi non posso che avere qualcosa di estremamente positivo e in ottima salute. Non ho paura e non guardo mai i confronti – ha sottolineato -. Se il confronto è con lo share non mi interessa. Poi quest’anno si parte da zero, lo share cambia da gennaio”. Quindi, ha osservato Conti, “non si potrà scrivere ‘questo batte quello’, sono cose assurde, che sono superate. Per il Festival è importante fare un bel prodotto e regalare belle canzoni agli italiani: poi un punto in più o meno di share fa parte del colore televisivo e alla mia veneranda età l’ho superato”.