“Se è un ex che vada a f…”, l’esilarante risposta della Pausini

Sul palco del suo World tour, Laura Pausini risponde così ad una fan che le chiede una canzone da dedicare a un suo ex

La risposta di Laura Pausini è già storia nel mondo dei social. Sul palco del suo World tour, la cantante romagnola ha risposto così ad una fan che le chiedeva, con un cartellone, di dedicare una canzone al suo ex amore: «Ma perché vuoi dedicare una canzone al tuo ex? Se è il tuo ex, che se ne vada a fanc…».

Tra risate e applausi, il video è stato postato dalla stessa protagonista su TikTok con il commento: “Laura che legge il mio cartellone…c’è del trash!“.