Shining torna in 4k al cinema dal 7 al 9 ottobre

L’appuntamento con “Shining” è per il 7, 8 e 9 ottobre: tre giorni per rivivere i corridoi dell’Overlook Hotel

Il 22 dicembre 1980, Shining di Stanley Kubrick debuttava per la prima volta nelle sale italiane. A quasi 45 anni di distanza, questo capolavoro diretto, prodotto e co-sceneggiato dal grande maestro ritorna sul grande schermo in versione restaurata in 4K.

Tratto dal celebre romanzo di Stephen King, Shining è universalmente riconosciuto come un cult assoluto della settima arte, capace di scolpire nell’immaginario collettivo alcune delle scene più iconiche della storia del cinema.

L’appuntamento è per il 7, 8 e 9 ottobre: tre giorni per rivivere i corridoi dell’Overlook Hotel, dove il piccolo Danny (Danny Lloyd) sfreccia con il suo triciclo, l’istrionico Jack Nicholson interpreta lo scrittore tormentato Jack Torrance, e l’indimenticabile Shelley Duvall dà vita a Wendy, la moglie, in uno dei film più inquietanti di sempre.