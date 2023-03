“Songs of Surrender”, gli U2 (a metà) si riprendono la scena

Può un’idea in apparenza debole – ovvero tirare fuori l’ennesimo greatest hits di una rock band con 45 anni alle spalle nell’era del disco, senza collocazione nella musica liquida – travolgere preconcetti e convinzioni? Può, certo che può, se questa è la qualità artistica del prodotto. Altamente seduttiva, coinvolgente. Ammaliante, anche nei suoi punti oscuri, anche nelle versioni meno convincenti di brani leggendari, che però ci sono e aiutano a restare con i piedi per terra, perché non si tratta di un capolavoro. Ma di un esercizio di stile riuscito.

Certo, la riflessione più immediata è anche la più logica: sarebbe sempre preferibile ascoltare materiale inedito, verificare come resistono gli U2 all’usura del tempo, all’usura dell’ispirazione che quando saluta, non lascia bigliettini d’addio.

In questo senso cavalcano la tendenza a riproporre il passato. L’ha fatto di recente anche Roger Waters, riarrangiando “The Dark Side of the Moon” per il suo cinquantennale eppoi il rock attraversa una fase davvero delicata, la definizione stessa di rockstar, nell’era dei social e dei comportamenti oltre le righe per un clic o un retweet in più, forse deve trovare una nuova dimensione.

Ma almeno c’è sperimentazione, c’è la ricerca di altri suoni, di altri orizzonti. Bono e soci si sono assunti un rischio in realtà enorme, andando per sottrazione, togliendo ritmo, batteria alla loro straordinaria produzione musicale. E dunque, pianoforte, poca chitarra, synth, archi a pioggia e un pizzico di batteria (nel disco di Larry Mullen, il batterista della band).

E poi Bono frega tutti. Perché i quattro dischi sono la celebrazione della sua grandezza. Perché sul tappeto musicale costruito da The Edge entra con un levigato timbro da crooner – un po’ Johnny Cash, un po’ Leonard Cohen – che si è consumato al punto giusto ai tavolini del pub di Dublino e sui palchi di tutto il mondo. Non urla, non può più urlare come ai tempi di Bad o dello Zoo Tv, certo, ma quella voce, per intensità e venature del canto, cattura e lascia vibrazioni. Ci sono segmenti meravigliosi, da preservare come i gioielli preziosi, come la versione bossanova di The Fly, il punto forse più alto ed egotico di Achtung Baby, l’album (1991) della svolta verso il rock elettronico e come Stay, profonda,struggente, quasi come l’originale. Ci sono pezzi, anzi capolavori, “One”, “Pride” che invece convincono poco. Quando si tirano le somme, si può dire: ne è valsa la pena.