Sony Music Italy a Sanremo con un Hub Polifunzionale

Dall’11 al 16 febbraio, Sony Music Italy torna a essere un punto di riferimento per la città di Sanremo e per tutti gli amanti della musica con il suo “Sony Music Store & More”, un hub polifunzionale di oltre 150 mq situato in Corso Garibaldi 28. Aperto per tutta la settimana del Festival di Sanremo, offrirà un’esperienza immersiva e imperdibile.

Questo nuovo store rappresenta l’evoluzione dei temporary shop di successo realizzati per il Lucca Comics & Games, il Festival di Sanremo 2024 e quelli di Milano dedicati agli AC/DC e agli Articolo 31. Concepito per coinvolgere appassionati e curiosi, il Sony Music Store & More sarà uno spazio dinamico, interattivo e unico nel suo genere. Un vero e proprio concept store che racchiude l’universo musicale di Sony Music Italy, con shop, talk, firmacopie, aree entertainment e ascolto immersivo, oltre a numerosi eventi speciali.

Qui sarà possibile trovare un’ampia selezione di titoli italiani e internazionali, comprese edizioni speciali e prodotti esclusivi disponibili solo a Sanremo.Ogni giorno, un fitto calendario di appuntamenti offrirà esperienze imperdibili, trasformando il Sony Music Store & More nel cuore pulsante della musica durante il Festival. L’ingresso sarà libero. Maggiori dettagli e il programma completo saranno annunciati nei prossimi giorni.