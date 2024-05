Bruce Springsteen è senza voce: rinviati i concerti a San Siro

Dopo il rinvio del concerto di Marsiglia di ieri, ecco la notizia che tutti i fan di Bruce Springsteen temevano: i due concerti di San Siro, previsti originariamente per l’1 e il 3 giugno, sono rinviati a data da destinarsi per problemi alla voce del Boss

Qui di seguito il comunicato



“Bruce Springsteen e la E Street Band posticipano i concerti di Praga e Milano su indicazione del medico; il tour negli stadi europei riprenderà il 12 giugno a Madrid.

A seguito del rinvio di ieri a Marsiglia a causa di problemi vocali, ulteriori esami e consultazioni hanno portato i medici a determinare che Bruce non dovrebbe esibirsi per i prossimi dieci giorni. Con questo in mente, sono necessari ulteriori rinvii per i concerti all’Airport Letnany di Praga (originariamente previsto per il 28 maggio) e allo Stadio San Siro di Milano (originariamente previsto per l’1 e il 3 giugno). Le nuove date per questi spettacoli saranno annunciate a breve. Chi desidera un rimborso potrà ottenerlo presso il punto di acquisto originale. Bruce si sta riprendendo e lui e la E Street Band non vedono l’ora di riprendere il loro tour europeo di grande successo il 12 giugno a Madrid, al magnifico Civitas Metropolitan”