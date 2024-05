Star Wars day 2024, dai filmconcerto alle parate

Il 4 maggio come da tradizione ricorre lo Star Wars Day e tutti i fan della saga cinematografica potranno celebrare questa giornata partecipando a speciali iniziative in tutta Italia.

Il Roma Film Music Festival ha deciso di festeggiare quest’anno, per la prima volta in Italia, con il formato innovativo del cineconcerto: “Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora In Concerto“. Un’occasione unica per poter vedere lo storico secondo capitolo della saga con l’orchestra dal vivo ad eseguire le immortali note di John Williams.

Saranno quattro date e sei repliche in scena al Teatro Arcimboldi di Milano sabato 4 maggio (ore 20,30) e domenica 5 maggio (ore 15 e 19,30);mentre a Roma l’appuntamento è all’Auditorium Conciliazione sabato 11 maggio (ore 20,30) e domenica 12 (ore 15 e 20,30). Un evento realizzato su licenza ufficiale Disney Concert in collaborazione con Disney Italia.

Davanti al Teatro degli Arcimboldi di Milano inoltre verrà svelato un gigantesco logo 3D della nuova serie originale live-action targata Lucasfilm The Acolyte: La Seguace, che debutterà mercoledì 5 giugno con i primi due episodi in esclusiva su Disney+ in Italia. Il logo sarà svelato alla presenza dei Costuming fan group ufficiali di Star Wars che, con i loro accuratissimi costumi e le loro colorate spade laser, animeranno il Teatro degli Arcimboldi sfilando e scattando foto ricordo con i fan della saga presenti per l’occasione. Durante la serata, la facciata del teatro farà anche da sfondo a uno spettacolare show di luci e videomapping con le immagini della saga e degli iconici villain – come Darth Vader, l’Imperatore Palpatine e gli Stormtrooper – oltre ad alcune immagini tratte dalla serie Lucasfilm The Acolyte: La Seguace.

Le celebrazioni continuano con tante altre iniziative in tutti i LEGO Store, dove il 4 maggio gli appassionati potranno:

● partecipare all’iniziativa Make & Take

● ottenere una shopper speciale

● ricevere un timbro celebrativo sul proprio passaporto LEGO

● infine, dal 1° al 5 maggio, ritirare un gift in omaggio a fronte di una spesa maggiore di 40 euro (il set AAT™) o di 180 euro (il set Trasportatore truppe Federazione dei Mercanti).

In particolare, dal 3 al 5 maggio, Piazza Gae Aulenti nel quartiere Portanuova a Milano si animerà con una speciale area gioco a tema LEGO Star Wars e una mostra di set originali realizzati dagli AFOL (Adults Fan of LEGO). I bambini che parteciperanno all’area gioco potranno ritirare al LEGO Store Gae Aulenti il certificato di fan della saga. Qui e al LEGO Store di Firenze il 4 maggio saranno anche presenti i membri dei Costuming fan group ufficiali di Star Wars.

Il 25 maggio invece, in occasione dell’anniversario della proiezione del primo film della saga uscito al cinema nel 1977, si svolgerà la più grande parata di sempre a Milano. La Legione 501 marcerà dalle 10.00 alle 13.00 tra il LEGO Store di via Dante e quello di Piazza San Babila, regalando un’esperienza indimenticabile ai passanti.

Infine, per celebrare il 25° anniversario di LEGO Star Wars, LEGO Italia ha invitato 4 esperti per una speciale live su YouTube che si terrà il 25 maggio alle ore 21.00: Caleel, Cosmopolinerd, Victor Laszlo e Violetta Rocks si uniranno per commentare alcuni dei film vincitori del Festival del film di 25 secondi. I fan sono stati invitati a inviare una clip di 25 secondi che ricrea i loro momenti preferiti della saga o nuove scene con i loro set e minifigure preferite. Il Festival prenderà il via il 4 maggio e i video saranno presenti sul canale YouTube della celebre casa dei mattoncini.

di Federico Arduini