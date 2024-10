Steve Hackett torna in Italia, dal 31 ottobre al 5 novembre

Il leggendario chitarrista Steve Hackett torna in Italia per cinque date tra Milano, Roma, Torino, Padova e Bologna dal 31 ottobre

Il leggendario chitarrista Steve Hackett torna in Italia per cinque date tra Milano, Roma, Torino, Padova e Bologna dal 31 ottobre

Il leggendario chitarrista Steve Hackett torna in Italia per cinque date tra Milano, Roma, Torino, Padova e Bologna dal 31 ottobre

Il leggendario chitarrista Steve Hackett torna in Italia per cinque date tra Milano, Roma, Torino, Padova e Bologna dal 31 ottobre

Dopo i successi e sold-out dei World Tour 2022 e 2023, il leggendario chitarrista dei Genesis, Steve Hackett, torna con il nuovo spettacolo “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo”, per celebrare il 50° anniversario di “The Lamb Lies Down On Broadway”, l’iconico album uscito a novembre 1974, di cui saranno proposti dal vivo molti dei brani più amati.

Il tour arriverà in Italia a breve con cinque date. Ecco le città e i concerti in programma:

31 ottobre ROMA (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia)

1 novembre BOLOGNA (Teatro EuropAuditorium)

2 novembre PADOVA (Gran Teatro Geox)

4 novembre MILANO (Teatro dal Verme)

5 novembre TORINO (Teatro Colosseo)

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone. Tutti gli show sono organizzati e prodotti da Musical Box 2.0 Promotion, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited.

La chitarra inconfondibile di Steve Hackett ha dato vita ai classici anni ‘70 dei Genesis, che negli ultimi anni sono stati riportati sul palco con grande successo dallo stesso Hackett insieme alla sua band d’eccezione.

Sul tour Steve ha dichiarato: “Non vedo l’ora che arrivi il tour, che include i brani preferiti di ‘The Lamb Lies Down on Broadway’ e altri brani iconici dei Genesis insieme ad alcune gemme da solista”.

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno: Roger King (Gary Moore, The Mute Gods) alle tastiere, Craig Blundell (Steven Wilson) alla batteria, percussioni e voce, Rob Townsend (Bill Bruford) al sax, flauto e percussioni, Jonas Reingold (The Flower Kings) al basso e chitarra, e Nad Sylvan (Agents of Mercy) alla voce.