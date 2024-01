Dietro l’enorme successo di Taylor Swift

Ci siamo lasciati alle spalle un 2023 in salsa musicale dominato sotto ogni aspetto dal fulgido astro di Taylor Swift. Il 2024 sembra non voler cambiare spartito. Neanche il tempo di riprendersi dalla sbornia dei festeggiamenti che eccola segnare un nuovo record, lasciando dietro di sé nientemeno che il re dei re: Elvis Presley. La cantante statunitense ha infatti conquistato il titolo di solista i cui album sono rimasti in testa per più settimane nella hit parade di “Billboard” grazie al suo “1989 (Taylor Version)” – al primo posto della classifica alla fine del 2023 – che le ha permesso di raggiungere le 68 settimane passate in vetta. E anche se i Beatles restano al momento inarrivabili – con le loro 132 settimane – non ci stupiremmo nel vedere questa distanza colmarsi nei prossimi anni.

D’altronde se ci mettessimo a elencare tutti i record battuti da Swift finiremmo l’inchiostro: per esempio il titolo di persona dell’anno 2023 secondo il “Time” (prima volta in assoluto per un’artista solista) e la cifra monstre vicina ai 2 miliardi di dollari incassata nel corso degli ultimi 365 giorni. A trainare i guadagni della cantautrice statunitense c’è indubbiamente il mastodontico “The Eras Tour”, destinato a diventare la tournée globale con il maggiore incasso di tutti i tempi – superando l’attuale primato del “Farewell Yellow Brick Road Tour” di Elton John – con ben oltre 900 milioni di dollari ricavati sinora dai biglietti. Di ticket in ticket, la versione cinematografica dello stesso spettacolo ha incassato 250 milioni di dollari nei cinema di tutto il mondo.