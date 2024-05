Tedua, fuori oggi “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”

Esce oggi “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, l’ultimo capitolo dell’album infrangi record album di “La Divina Commedia”, che in meno di un anno ha ottenuto cinque dischi di platino, con tutte le tracce certificate.

Questo nuovo lavoro, prodotto da Dibla, Jiz, Shune e con la partecipazione di Sick Luke in una traccia, include 8 brani, di cui 7 inediti, oltre a “Parole vuote (La Solitudine)” feat. Capo Plaza, pubblicato a novembre 2023. Oltre a Capo Plaza, tra i collaboratori presenti in questa deluxe troviamo Annalisa, Angelina Mango, Tony Boy e l’intero collettivo Drilliguria, composto da Bresh, Izi, Vaz Tè e Disme, che arricchiscono il progetto con la loro vocalità e personalità, accompagnando Tedua nel suo viaggio musicale verso il Paradiso.

“Paradiso – La Divina Commedia Deluxe” completa il percorso musicale iniziato con il progetto discografico di Tedua uscito a giugno 2023, un viaggio ispirato all’immaginario dantesco, dalle profondità dell’Inferno fino all’ascesa in Paradiso, passando attraverso il Purgatorio. Da oggi questo nuovo lavoro è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in diversi formati fisici.

Tedua è ora pronto a portare la sua musica dal vivo con una doppia data evento che lo vede primo artista italiano headliner nella storia degli I-Days all’Ippodromo SNAI di Milano. Le date sono fissate per il 29 giugno, già sold out, con l’apertura di 21Savage, e il 30 giugno, con l’apertura di Offset. Successivamente, l’artista proseguirà il suo tour estivo, esibendosi nei principali festival italiani durante il mese di luglio.

TEDUA ESTATE 2024 – CALENDARIO DATE

Sabato 29 giugno 2024 | Milano, Ippodromo SNAI @ I-Days – SOLD OUT

Domenica 30 giugno 2024 | Milano, Ippodromo SNAI @ I-Days

Mercoledì 3 luglio 2024 | Lucca @ Lucca Summer Festival

Sabato 6 luglio 2024 | Ferrara @ Ferrara Summer Festival

Domenica 7 luglio 2024 | Alba (CN) @ Collisioni

Venerdì 12 luglio 2024 | Servigliano (FM) @ No Sound Fest

Sabato 13 luglio 2024 | Bassano del Grappa (VI) @ Ama Festival

Mercoledì 17 luglio 2024 | Alghero @ Alguer Summer Festival

Sabato 20 luglio 2024 | Paestum (SA) @ Planet Arena Dei Templi

Lunedì 22 luglio 2024 | Catania @ Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

Mercoledì 24 luglio 2024 | Molfetta (BA) @ Banchina San Domenico

Sabato 27 luglio 2024 | Roma @ Rock in Roma

di Federico Arduini