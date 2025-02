Umberto Tozzi: l’ultima notte rosa all’Arena di Verona

Dopo 50 anni di carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2000 concerti nel mondo, Umberto Tozzi celebrerà “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour”

Dopo 50 anni di carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2000 concerti nel mondo, Umberto Tozzi celebrerà “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour”

Dopo 50 anni di carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2000 concerti nel mondo, Umberto Tozzi celebrerà “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour”

Dopo 50 anni di carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2000 concerti nel mondo, Umberto Tozzi celebrerà “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour”

Dopo 50 anni di carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2000 concerti nel mondo, Umberto Tozzi celebrerà “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour” con un grande evento il 5 ottobre all’Arena di Verona. Un’occasione speciale per il pubblico italiano di rivivere i suoi successi senza tempo, tra cui Ti amo, Gloria, Tu, Stella stai e molti altri, in una serata ricca di emozioni e ospiti speciali.

L’evento, i cui biglietti sono disponibili su TicketOne.it, sarà anche uno dei momenti più attesi per il sessantesimo anniversario di AIRC, impegnata da decenni nella ricerca contro il cancro.Dopo il successo delle date estive e nei principali palasport italiani, il tour prosegue con 25 nuovi concerti tra marzo e maggio 2025 nei teatri di tutta Italia, da Genova a Palermo, passando per Roma, Milano, Firenze e Napoli.

Queste le prossime date italiane del tour, prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music:

10 marzo 2025 GENOVA – Teatro Carlo Felice

13 marzo 2025 PARMA – Teatro Regio

1° aprile 2025 TORINO – Auditorium del Lingotto

2 aprile 2025 TORINO – Auditorium del Lingotto

4 aprile 2025 COMO – Teatro Sociale

5 aprile 2025 BRESCIA – Teatro DisPlay

7 aprile 2025 LEGNANO (MI) – Teatro Galleria

9 aprile 2025 CREMONA – Teatro Ponchielli

12 aprile 2025 TREVIGLIO (BG) – PalaFacchetti

14 aprile 2025 MILANO – Teatro Arcimboldi

16 aprile 2025 BOLOGNA – Teatro EuropAuditorium

17 aprile 2025 PADOVA – Gran Teatro Geox

19 aprile 2025 BOLZANO – Palasport Stadthalle

25 aprile 2025 ASSISI (PG) – Teatro Lyrick

26 aprile 2025 ANCONA – Teatro delle Muse

28 aprile 2025 FIRENZE – Teatro Verdi

29 aprile 2025 MONTECATINI TERME (PT) – Nuovo Teatro Verdi

2 maggio 2025 ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

13 maggio 2025 SANREMO (IM) – Teatro Ariston

16 maggio 2025 BARI – Teatro Team

17 maggio 2025 LECCE – Teatro Politeama Greco

19 maggio 2025 CATANIA – Teatro Metropolitan

20 maggio 2025 PALERMO – Teatro Golden

23 maggio 2025 NAPOLI – Teatro Augusteo

27 maggio 2025 TRIESTE – Teatro Rossetti

DATA EVENTO 5 ottobre 2025 VERONA – Arena di Verona – NUOVA DATA