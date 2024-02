“Una Voce per San Marino”: tra i big Bertè, Marcella Bella e Jalisse puntano l’Eurovision

Gli organizzatori: “Non siamo Sanremo. “Una Voce per San Marino” è una realtà giovane, ma crescerà”. Niente Annalisa e Mahmood: “Mai contattati”

Manca sempre meno alla finale di “Una Voce per San Marino”, contest canoro organizzato dalla Repubblica di San Marino per scegliere chi mandare come rappresentante all’Eurovision Song Contest. Oggi in una conferenza seguitissima sono stati finalmente svelati i nomi degli 8 big che andranno a giocarsi l’ambita presenza all’Eurovision, battagliando insieme agli emergenti, 8 in totale, che verranno svelati nel corso delle dirette televisive di questi giorni.

A far maggior rumore tra i big svelati, oltre alla presenza dei Jalisse – tornati a Sanremo quest’anno come ospiti topo 27 anni – e Marcella Bella, indubbiamente c’è Loredana Berté. Dopo un Festival da assoluta protagonista, la Bertè proverà ad esser della partita, giostrandosi tra i propri impegni personali, per riuscire a realizzare il sogno di tornare a cantare in Svezia (l’Eurovision è in programma a Malmoe dal 7 all’11 maggio). “Dopo le dichiarazioni fatte da Loredana circa alla possibilità, qualora avesse avesse vinto Sanremo, di tornare all’Eurovision, abbiamo provato a contattarla” – hanno raccontato gli organizzatori – “Ha intenzione a partecipare, ma ha già una serie di impegni e sta cercando di incastrare le date”. Qualora non dovesse esser parte della gara, però, niente piani b: in quel caso i big sarebbero 7. A chiudere la rosa dei nomi Aaron Sibley, Aime Atkinson, La Rua, Marcella Bella, Pago, Wlady, Corona, IceMc e Dj Jad.

Niente Annalisa né Mahmood, i cui nomi erano stati accostati alla kermesse sui social generando un gran vociare e un certo hype. “Non c’è stato mai alcun contatto con i management di questi artisti” hanno spiegato dall’organizzazione. D’altronde, se uno non si propone non può neanche esser selezionato. Uno degli aspetti peculiari di questa manifestazione, infatti, sta proprio nel dare la possibilità a chiunque, qualsiasi lingua scelga di cantare, di proporsi come porta bandiera di San Marino.

Nella serata finale dei 24 primo ospite illustre svelato è Riccardo Cocciante, tra i ritorni Mogol e Albano mentre a condurre ci saranno Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto.

di Federico Arduini