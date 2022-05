Gianluca Vacchi, la denuncia della colf e i dettagli inquietanti

Dovevano ballare a ritmo per i suoi video, altrimenti erano guai. La vita dorata di Gianluca Vacchi non era altrettanto bella per chi lavorava per lui, almeno stando alla denuncia presentata da una sua ex colf. Che lo ha portato in tribunale con l’accusa di sfruttamento e di averle causato un grave stato di stress.

Racconta la donna di aver lavorato anche per venti ore al giorno, con dettagli inquietanti: dalle sfuriate se non riuscivano a seguire i passi dei suoi balletti tanto famosi in Rete, alla minaccia di multe di 100 euro se si dimenticavano qualche capo di abbigliamento che a lui serviva per i suoi show online. Una vicenda che ricorda quella assai nota di Naomi Campbell, accusata dalla sua colf di averla picchiata.