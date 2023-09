Vasco Rossi, il 27 fuori “Gli sbagli che fai”

Dopo l’anteprima in occasione della tappa del concerto Vasco Live a Bologna, l’attesa serie Netflix “Vasco Rossi – Il Supervissuto” è in arrivo mercoledì 27. Un viaggio di 5 episodi che promettono di regalare un accesso senza precedenti a Vasco, tra luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni.

“Un selfie lungo 5 ore”, così ha definito Vasco la sua versione dei fatti: un racconto onesto e sincero, tra pubblico e privato, la sua carriera artistica e il suo percorso di vita, dall’inizio a oggi.

Proprio per l’occasione, a sorpresa, è in uscita nello stesso giorno del lancio della serie la canzone che ne è la sigla d’apertura: “Gli sbagli che fai”.

“Ho passato una sera con me..” è l’incipit della canzone: “un viaggio all’interno di sè stessi alla ricerca di un “sè” che non esiste, ma è solo un illusione.. Tutto cambia tutto si trasforma, anche noi siamo “un processo” sempre in divenire, come tutto nell’universo. È Una canzone sulla condizione umana, alla continua ricerca di un “centro di gravità permanente” che non può esistere e di un senso che non sempre c’è.”

Nella canzone la frase principale arriva verso la fine:

“Prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile

“Tutti gli artisti fanno questo – ha spiegato ancora Vasco – ti prendono la mano e ti portano in un mondo altro facendoti credere che niente è impossibile”.

di Federico Arduini