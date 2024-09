Venezia 81: “Iddu” vince il premio Carlo Lizzani, Colapesce il Soundtrack Stars Awards

Si è svolta oggi, presso l’Italian Pavilion, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Cultura Lucia Borgonzoni, di Flaminia Lizzanie Francesco Ranieri Martinotti, Presidente ANAC, la cerimonia di premiazione del Premio Carlo Lizzani al miglior film italiano della Mostra del Cinema di Venezia, giunto alla decima edizione.

Il premio è andato a Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza “Per aver saputo raccontare – questa la motivazione della Giuria – una storia italiana che partendo da fatti reali ha identità e forza narrativa distintive in grado di coinvolgere emotivamente lo spettatore in estrema coerenza con la poetica dei suoi due autori. Un’opera notevole che si avvale di una straordinaria “compagnia” di attori, di una magistrale fotografia e di una musica in salda sintonia con l’andamento narrativo, elementi che offrono grandi possibilità di incontrare il favore del pubblico.

Premiato anche Colapesce, autore della colonna sonora del film in uscita nelle sale il 10 ottobre, con il premio Soundtrack Stars Awards.



Servizio a cura di Raffaela Mercurio