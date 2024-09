Venezia, il pensiero di alcuni vip

Il pensiero di alcuni vip di questa Venezia 81. Alice d’Amato, emozionatissima, sfilerà tra pochissimo nel suo primo red carpet da iridata. L’ex velina Costanza Caracciolo ci svela alcuni cambiamenti. Beatrice Valli e Marco Fantini sfidano la pioggia per questo red carpet che li aspetta. E ancora, Giulia De Lellis, per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia come attrice del corto di Rai Play “101%”, ci svela in quale film vorrebbe recitare in futuro. E infine, loro, la bellissima coppia Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, direttamente da Uomini e Donne, con una piccola ma importante novità!

Servizio a cura di Claudia Burgio