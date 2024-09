Joker: Folie à Deux, le parole di Lady Gaga Joaquin Phoenix

Venezia81: è stato presentato oggi l’atteso Joker: Folie à deux, scritto e diretto da Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Il regista ha dichiarato: “Dopo questo un altro Joker? No, per me la storia di Arthur è stata raccontata”. “Lavorare con Joaquin è stato bellissimo, un gioco da ragazzi”, ha ironizzato Lady Gaga.

di Raffaela Mercurio