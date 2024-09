“Vermiglio” di Maura Delpero è il film italiano candidato agli Oscar 2025

Dita incrociate per “Vermiglio” della regista Maura Delpero, film scelto oggi dal Comitato di Selezione ANICA (su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences) per rappresentare l’Italia alla notte degli Oscar 2025 nella categoria International Feature Film Award, Miglior Film Straniero.

Questa la motivazione: “Per la sua capacità di raccontare l’Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali”. Già Leone d’Argento all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, Vermiglio è riuscito a superare gli altri 19 titoli candidati e concorrerà quindi per la shortlist finale che sarà resa nota il 17 dicembre 2024. Le nomination verranno annunciate il 17 gennaio 2025 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà il 2 marzo 2025.

“Vermiglio è un paesaggio dell’anima, un “Lessico famigliare” che vive dentro di me, sulla soglia dell’inconscio, un atto d’amore per mio padre, la sua famiglia e il loro piccolo paese. Attraversando un tempo personale, vuole omaggiare una memoria collettiva” ha raccontato la Delpero, alla sua seconda opera dopo il suo notevole debutto con Maternal.

Una decisione non sorprendente, considerato che “Vermiglio” è stato il film italiano più applaudito in laguna. La stessa regista aveva risposto ad una possibile candidatura del suo film agli Oscar: “Vermiglio agli Oscar? Chi lo sa. Per adesso non penso a nulla. Per me è stata una gioia essere qui e condividere questo palmares con persone che stimo”.

Ora puoi sognare in grande Maura. E l’Italia con te.

di Raffaela Mercurio