“Vita fusa”, una scatola di ricordi: parlano i Coma_Cose

Fra i protagonisti di Sanremo 2025 con “Cuoricini”, i Coma_Cose tornano da oggi con il nuovo album “Vita Fusa”. E se vi aspettavate qualcosa in linea con il tormentone festivaliero, beh, vi sbagliavate di grosso. La nuova creatura di California e Fausto è un album intimo in cui le nove canzoni che lo compongono tratteggiano un racconto molto personale. «Ci siamo voluti fare questo regalo: raccontare la nostra storia» ci hanno detto. «Siamo insieme da dieci anni e, com’è normale, siamo cambiati tanto. Andando avanti a volte si rischia di perdere di vista i dettagli, anche i più piccoli, di ciò che siamo stati. Crediamo sia importante dare valore alle esperienze vissute ed essere grati per le cose belle che abbiamo fatto».

Fra malinconia e dolcezza, ogni canzone è un piccolo album fotografico di momenti, riflessioni e speranze condivisibili da qualsiasi coppia, raccontati da testi solo apparentemente semplici, che nascondono un caleidoscopio di riferimenti, pur nella loro istantanea immediatezza. Non a caso la parola è sempre stata al centro del loro processo creativo: «Fin dal primo giorno il nostro è stato un progetto cantautorale. Se spogliassimo ogni brano e lo suonassimo soltanto con un pianoforte o una chitarra, il linguaggio rimarrebbe lo stesso». A livello sonoro “Vita Fusa” racchiude tutte le diverse sfaccettature dell’universo Coma_Cose, dai riferimenti agli anni Sessanta (con rimandi beatlesiani) fino all’omaggio ai crossover anni Novanta, al college rock.

Di Federico Arduini