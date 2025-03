“We all love Ennio Morricone” al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano

Dopo il successo dei due concerti sold out in Ungheria (Cave Theatre di Fertorakos) e dei cinque spettacoli in Umbria(Assisi, Gubbio, Orvieto, Città di Castello e Terni), il viaggio musicale di “We All Love Ennio Morricone” entra nel vivo con un tour nazionale e internazionale.

Il primo grande appuntamento sarà a Milano, il 24 e 25 marzo, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, dove prenderà vita un vero e proprio spettacolo di teatro-concerto. Sul palco, i musicisti che hanno vissuto da vicino la straordinaria avventura del Maestro, guidati dal produttore storico dei suoi live degli anni 2000, Luigi Caiola, e dal Maestro Ludovico Fulci, che dirigerà l’Orchestra Viva Lab.

A rendere omaggio al grande compositore saranno alcuni dei suoi più stretti collaboratori, tra cui:

Susanna Rigacci (voce solista),

(voce solista), Paolo Zampini (flauto),

(flauto), Nello Salza (tromba),

(tromba), Massimiliano Costanzi (trombone),

(trombone), Marco Venturi (corno francese),

(corno francese), Pierluigi Pietroniro (violino),

(violino), Gianfranco Borrelli (viola),

(viola), Maurizio Trippitelli (percussioni),

(percussioni), Nicola Costa (chitarra solista),

(chitarra solista), Marco Massimi (basso elettrico).

Ad accompagnarli, l’Orchestra Sinfonica ViVas! Lab e il Coro Polifonico Santa Cecilia di Inzago, con la voce narrante di Luigi Petrucci. Oltre a riportare sul palco la musica di Morricone, lo spettacolo segna anche l’inizio delle riprese di un documentario dedicato al Maestro, che vedrà la luce nel 2026.

“We All Love Ennio Morricone“ è un progetto artistico ideato da Luigi Caiola e realizzato dall’Associazione Culturale Studiolab International. L’obiettivo? Celebrare il Morricone direttore d’orchestra, capace di trasformare le sue composizioni in esperienze dal vivo. Oltre 250 concerti in tutto il mondo, un’eredità che continua a vivere anche oggi.

Le prossime tappe del tour

Dopo Milano, il tour proseguirà tra Italia ed Europa, con date già confermate in:

Bratislava (Slovacchia) – 5 maggio, Starsauditorium

– 5 maggio, Starsauditorium Aachen (Germania) – 1 giugno, Tivoli Stadion

– 1 giugno, Tivoli Stadion Loket (Repubblica Ceca) – 28 giugno, Amphiteatro Loket

– 28 giugno, Amphiteatro Loket Novara (Italia) – 8 ottobre, Teatro Coccia

– 8 ottobre, Teatro Coccia Lugano (Svizzera) – 30 novembre, Palazzo dei Congressi

Altre tappe italiane includeranno città come Rieti, Latina, Sermoneta, Frosinone, Roma, Perugia, Castiglione del Lago, Giffoni, Catanzaro e Foggia.

Un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo la magia di Ennio Morricone e la sua musica senza tempo.