Zelensky a metà figuraccia Rai

Zelensky ospite di grandi eventi internazionali, come il Festival di Cannes e i Golden Globe, ma non a Sanremo. Ci sarà solo una breve missiva

Zelensky ospite di grandi eventi internazionali, come il Festival di Cannes e i Golden Globe, ma non a Sanremo. Ci sarà solo una breve missiva

Zelensky ospite di grandi eventi internazionali, come il Festival di Cannes e i Golden Globe, ma non a Sanremo. Ci sarà solo una breve missiva

Zelensky ospite di grandi eventi internazionali, come il Festival di Cannes e i Golden Globe, ma non a Sanremo. Ci sarà solo una breve missiva

Non ci sarà nessun videomessaggio del presidente Zelensky nella serata finale di Sanremo ma solo una sua breve missiva che sarà letta dallo stesso Amadeus. Alla fine hanno vinto i no e chi si diceva infastidito dalla presenza del leader ucraino durante uno show canoro. Quasi ci fosse un contesto ideale per parlare di pace.

Evidentemente la ghigliottina della censura affidata a Stefano Coletta, direttore del Prime Time, non è stata ritenuta sufficiente a raffreddare gli animi.

Zelensky era intervenuto già in qualità di ospite nel corso di altri grandi eventi internazionali come il Festival di Cannes o i Golden Globes. Un no gli era arrivato solo dal Qatar, in occasione dei mondiali, un paese che ha mostrato di avere svariati problemi dal punto di vista umano e dei diritti.

Riflettiamo.

Di Ilaria Cuzzolin