Abbracci da ricordare, abbracci che sanno di storia

Continuo a scrivere dei magnifici Campionati europei di atletica leggera che si sono conclusi ieri sera a Roma e non tanto per fare il conto (meravigliosamente spaventoso) delle 24 medaglie di cui 11 d’oro, rivivere la strapotere della siderale 4X100 o sottolineare la crescita prepotente del nostro movimento, ma per tornare alle immagini di martedì sera.



All’esultanza di Gimbo Tamberi e di Nadia Battocletti, dopo le rispettive medaglie d’oro nel salto in alto e nei 10.000 metri (a doppiare il trionfo dei 5000). Nelle ultime 18 ore, ho avuto modo di vedere e rivedere – da diverse angolazioni – la pazza corsa del campione olimpico, mondiale due volte europeo verso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna d’onore e il saluto della ventiquattrenne trentina.



Sono immagini di una bellezza entusiasmante: Tamberi, da star consumata, super personaggio, popolarissimo da anni e anni, interpreta ormai con magnifica naturalezza il suo ruolo. Come giustamente è stato osservato, ha la capacità che era propria di Valentino Rossi di mettere in piedi delle gag che fatte da chiunque altro sarebbero semplicemente ridicole o patetiche. Con lui risultano gustose e spontanee.



Avvolto nel tricolore ha raggiunto con pochi balzi il Capo dello Stato e lo ha stretto in un abbraccio, ancora una volta favoloso nella sua del tutto irrituale naturalezza. Tamberi è uno che al Presidente Repubblica dà istintivamente del “tu“ e a lui Sergio Mattarella si rivolgerà con il “lei“, ma non è distanza o mancanza di rispetto. È l’esatto opposto: è lo stimatissimo e ultra popolare Presidente che abbraccia con sincera commozione un nipote ideale, che ha fatto grande il Paese.



Nadia Battocletti, ancora lontana da quell’abitudine ai riflettori, alla notorietà e al senso dello spettacolo proprio di Gimbo, è salita in tribuna d’onore come gli studenti premiati alle Olimpiadi di matematica o al massimo ai Giochi della Gioventù. Continuava a ripetere: “Grazie, grazie grazie“, cingendo le mani e inchinandosi alle autorità. Anche qui, nessuna stupida deferenza, ma un antico senso di buona educazione che è una ventata d’aria fresca in questo mondo di volgari ed esagitati.



Ci sono delle immagini che nel mio personalissimo Pantheon sono sempre pronte ad essere riviste, in particolare nei momenti meno allegri: qualche magia di Diego o Aretha Franklin che canta davanti a Barack Obama in pelliccia fino alle caviglie. Da ieri ho una sequenza in più, Nadia e Gimbo che abbracciano Mattarella.