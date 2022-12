Il commovente abbraccio tra Lewis Hamilton e il padre per il fratello Nicolas

“È sempre stato un combattente e vederlo vivere questa giornata è un onore. Il sorriso che vedete sul suo viso non lo ha mai lasciato. Non vedo l’ora di condividere un altro giorno speciale come questo”. Sono le parole scritte sui social dal sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, dopo che il fratello diversamente abile Nicolas Hamilton ha coronato il suo sogno: guidare per un giorno intero il simulatore ufficiale di formula uno del Team Mercedes, un’esperienza più unica che rara.

Ad inizio anno, i due fratelli Hamilton hanno chiesto al Team Mercedes se fosse possibile realizzare questo giorno. Dopo quasi 12 mesi il Team si è reso disponibile. Hanno modificato e personalizzato sedile, postazione e pedaliera, per rendere questa giornata unica e indimenticabile. Nicolas Hamilton è il primo disabile al volante di una Formula 1.

Sui social Lewis ha ringraziato il Team Mercedes “per il tempo e il lavoro dedicato, e per aver reso possibile tutto questo realizzando il sogno di mio fratello”.

Di Marco Mauri